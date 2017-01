Blackfield: Nowa płyta "V" w lutym

Ostatecznie 10 lutego trafi do sprzedaży zapowiadana już przez nas piąta płyta grupy Blackfield, której liderami są Steven Wilson i pochodzący z Izraela Aviv Geffen. Poznaliśmy już szczegóły albumu "V".

Okładka płyty "Blackfield V" nawiązuje do debiutu grupy /

"V" zapowiadany jest jako powrót do pełnej współpracy pomiędzy Stevenem Wilsonem a Avivem Geffenem.

Na dwóch poprzednich płytach Blackfield swoje zaangażowanie coraz mocniej ograniczał Wilson, który postanowił skupić się przede wszystkim na karierze solowej. W lutym 2014 r. wręcz deklarował, że koncertowo żegna się z Blackfield.

Teraz zespół ogłasza szczegóły nowego wydawnictwa. Materiał na "Blackfield V" powstawał w ciągu ostatnich 18 miesięcy w Anglii i Izraelu.

Album zawierać będzie 13 utworów tworzących "pływający 45-minutowy cykl o oceanie". Wilson i Geffen zapowiadają, że będzie to ich najlepsza dotychczasowa współpraca.

Obaj liderzy odpowiadają za wokale, gitary i klawisze, a wsparli ich Tomer Z (perkusja) i Eran Mitelman (instrumenty klawiszowe). Partie smyczków wykonuje London Session Orchestra, a trzy kluczowe nagrania wyprodukował słynny Alan Parsons.

Oto szczegóły płyty "V":

1. "A Drop In The Ocean"

2. "Family Man"

3. "How Was Your Ride?"

4. "We'll Never Be Apart"

5. "Sorrys"

6. "Life Is An Ocean"

7. "Lately"

8. "October"

9. "The Jackal"

10. "Salt Water"

11. "Undercover Heart"

12. "Lonely Soul"

13. "From 44 To 48".

