Blackfield: Najtrudniej poprosić o pomoc ("Lonely Soul")

Grupa Blackfield opublikowała teledysk do utworu "Lonely Soul". Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Serena Marija w teledysku "Lonely Soul" grupy Blackfield /

"Lonely Soul" to kolejny utwór promujący wydaną 10 lutego płytę "V". Pierwotnie premierę piątego albumu Blackfield zapowiadano jeszcze jesienią 2016 r.

Reklama

Płyta "V" to powrót do pełnej współpracy pomiędzy Stevenem Wilsonem a Avivem Geffenem.

Na dwóch poprzednich płytach Blackfield swoje zaangażowanie coraz mocniej ograniczał Wilson, który postanowił skupić się przede wszystkim na karierze solowej. W lutym 2014 r. wręcz deklarował, że koncertowo żegna się z Blackfield.

Piąty album grupy powstawał w ciągu ostatnich 18 miesięcy w Anglii i Izraelu. Zawiera 13 utworów tworzących "pływający 45-minutowy cykl o oceanie". Wilson i Geffen zapowiadali, że będzie to ich najlepsza dotychczasowa współpraca.

W dość nietypowym jak na duet liderów utworze "Lonely Soul" dodatkowe partie wokalne nagrał współpracujący już przy poprzedniej płycie z Blackfield Alex Moshe.

Clip Blackfield Lonely Soul

Za reżyserię odpowiada stały współpracownik Wilsona i Blackfield - Lasse Hoile.

"Kiedy po raz pierwszy usłyszałem 'Lonely Soul', to poczułem, że to scena z jednej z wielu historii, które słyszałem przez lata - o zmaganiach z depresją i stanami lękowymi. Ta opowieść stała się dla mnie osobistą historią, gdy z depresją zmagał się mój dobry przyjaciel. Jego choroba nie została właściwie potraktowana co sprawiło, że zaczęła się zmieniać w formę nienawiści do samego siebie" - tłumaczy Lasse Hoile.

"Choć to smutna historia, jest to dla nas ważny temat, bo uważam, że potrzebujemy uczyć się sobie pomagać. Czasami najtrudniejszą rzeczą jest poproszenie o pomoc" - dodaje reżyser.



W głównej roli autoagresywnej kobiety nadużywającej alkoholu wystąpiła modelka i aktorka Serena Marija.

Blackfield poza dwójką liderów (wokale, gitary i klawisze) tworzą Tomer Z (perkusja) i Eran Mitelman (instrumenty klawiszowe). Partie smyczków na płycie "V" wykonuje London Session Orchestra, a trzy kluczowe nagrania wyprodukował słynny Alan Parsons.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blackfield Jupiter