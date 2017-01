Białystok uchwalił budżet. Radni PiS obcięli dotacje dla Halfway Festival

Halfway Festival nie otrzyma pomocy finansowej od miasta Białystok. Tak zdecydowali radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy przegłosowali budżet z własnymi poprawkami, w których zabrakło pieniędzy dla wydarzenia.

Halfway Festival nie dostanie pieniędzy z budżetu Białegostoku /Marcin Onyfryjuk /

Radni Prawa i Sprawiedliwości w styczniu przedstawili swoje poprawki do budżetu miasta. W nich znalazły się zapisy, które zakładały obcięcie dotacji dwóm ważnym imprezom w regionie - Halfway Festival (organizowany przez Operę i Filharmonię Podlaską) oraz Podlaską Oktawę Kultur (organizuje ją WOAK).

Lokalni politycy stwierdzili, że imprezy odbywają się pod patronatem województwa, przez co miasto nie ma obowiązku ich wspierać.

Pomysły radnych PiS wywołały falę oburzenia. Organizatorzy Halfway Festival apelowali do działaczy, aby wycofali swoje poprawki, gdyż dzięki takim imprezom o Białymstoku jest głośno na całą Polskę. Do protestów i apeli przyłączyli się również dziennikarze i osoby z branży muzycznej. Wystosowali oni list otwarty do zasiadającym w Radzie Miasta, aby ci przemyśleli swoją decyzję.

Radni PiS byli jednak głusi na apele organizatorów. Na środowej sesji (18 stycznia) przegłosowano poprawki do budżetu, przez co dwie ważne imprezy dla miasta straciły dofinansowanie.

"Festiwal ma zakontraktowanych artystów, więc nie wiem, w jakim świetle, państwa zdaniem, ta decyzja postawi Białystok. Bo przecież artyści nie wiedzą, że tu się odbywa walka polityczna. Miasto traci w oczach artystów z całego świata, widzów oraz słuchaczy, którzy przyjeżdżając na Halfway, zachwycają się nie tylko samym festiwalem, ale właśnie miastem, w którym się odbywa" - mówił na zebraniu, Wojciech Mojsak, który wystosował list do radnych.

Protestowali również radni PO, którzy zauważyli, że jeszcze trzy lata temu PiS walczył o pieniądze dla festiwali.

Przewodniczący komisji kultury Krzysztof Stawnicki przekonywał jednak, że pieniądze trafią na inne, równe ważne imprezy. Oprócz większych pieniędzy na Up To Date, polityk zapewnił również, że miasto będzie promowane poprzez taniec.

"Sprawy mają się tak: budżet został przegłosowany. Z poprawkami. Czyli bez dofinansowania dla Halfway Festival, choć ze zdumiewającą furtką. Nie wiemy co dalej" - napisali organizatorzy na Facebooku.

Halfway Festival w tym roku odbędzie się w dniach 23 - 25 czerwca. Do tej pory ogłoszono trzech wykonawców: Angel Olsen, Gruba Babuśka oraz The Veils.

W poprzednich edycjach wydarzenia w Białymstoku pojawili się m.in.: Wilco, Destroyer, Natalie And The Loners, Coldair, Jóga, Oly., Sister Wood, The Antlers, Vok, William Fitzsimmons, Fismoll, Soley, Emilliana Torrini, Low Roar, Sing Fang i Haydamaky.