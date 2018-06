Bezdomny syn Toma Jonesa: Chcę jedynie miłości

Jon Berkery, nieślubny syn Toma Jonesa, który obecnie jest bezdomny i dorabia koncertując na ulicy, w rozmowie z "Daily Mail" przyznał, że chciałby odegrać ważną rolę w życiu swojego ojca.

Tom Jones nie utrzymuje kontaktu ze swoim synem /Jeff Spicer /Getty Images

29-letni Jon Berkery jest synem byłej modelki Katherine Berkery oraz Toma Jonesa. Romans 47-letniego wówczas Jonesa z młodszą od niego o 23 lata Berkery miał trwać raptem trzy dni.

Wokalista jednak przez wiele lat nie uznawał swojego dziecka, twierdząc, że nie ma z nim nic wspólnego. Dopiero po testach DNA, zgodził się utrzymywać swojego syna (co miesiąc płacił jego matce 1700 funtów). Robił to do jego pełnoletniości.

Obecnie Berkery utrzymuje się z grania piosenek swojego sławnego ojca na ulicach New Jersey. Nie ma też gdzie mieszkać. Jednak od swojego ojca nie chce pieniędzy. Chciałby jednak odegrać w jego życiu ważną rolę.

“Nie miałem w dzieciństwie ojca. Wszystkiego, czego chcę to miłość. Ludzie myślą, że jestem młodszą wersją mojego ojca. Śpiewam wszystkie jego piosenki. Ludzie często zatrzymują się obok mnie i gapią się do momentu, aż nie zacznę śpiewać" - opowiadał "Daily Mail". "Zależy mi na jego uznaniu" - dodał Berkery.

"Nigdy nie dostałem od niego kartki urodzinowej, nigdy do mnie nie zadzwonił. Dorastałem w środowisku, gdzie każdy miał ojca. A moje telefony i maile nie doczekały się odpowiedzi. On nie chce mieć ze mną nic wspólnego" - mówił muzyk.

Berkery stwierdził też, że zabolały go słowa Jonesa, który kilka lat temu przyznał, ze Jon był efektem wpadki i oszustwa, gdyż został wtedy uwiedziony. "Te słowa zabolały. To nie był mój wybór" - odparł.

Obecnie Tom Jones jest jednym z trenerów talent show "The Voice UK". Na początku roku informowano o tym, że wokalista sprzedaje swoją posiadłość w Los Angeles, gdyż nie chciał w niej mieszkać po śmierci żony Lindy Woodward, z którą spędził 59 lat.

Przez lata krążyło wiele historii o niewierności i podbojach miłosnych Jonesa (podobno rocznie przez jego łóżko przewijało się do 250 kobiet...), ale wokalista podkreślał, że "wszystkie drogi prowadzą do Lindy".

Majątek 78-letniego gwiazdora szacowany jest na ponad 150 mln funtów.

Podczas trwającej ponad sześć dekad kariery sprzedał ponad 100 mln płyt, a do jego największych przebojów należą m.in. "It's Not Unusual", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", "She's a Lady", "Kiss" i "Sex Bomb". W 2006 r. królowa Elżbieta II nadała mu szlachecki tytuł sir.

