"Beyond Silence": Demi Lovato promuje dokument o chorobach psychicznych

W środę (22 lutego) premierę miał dokument "Beyond Silence", którego producentką wykonawczą jest Demi Lovato. Dzięki filmowi wokalistka chce podnieść świadomość ludzi na temat chorób psychicznych.

Demi Lovato zmaga się z chorobą psychiczną /Frederick M. Brown / Getty Images

Demi Lovato ma za sobą wiele nieprzyjemnych doświadczeń, które wpłynęły na jej niską samoocenę. W wieku 18 lat zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Wokalistka zmagała się również z zaburzeniami odżywiania i okaleczała się oraz trafiła na odwyk z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Te doświadczenia zainspirowały Lovato do pracy nad dokumentem "Beyond Silence", którego jest producentką wykonawczą. Film w reżyserii Shaula Schwarza, miał swoją premierę w środę (22 lutego) w Los Angeles, można go zobaczyć pod tym adresem.

Opowiada on historie trzech osób (Jeff Fink, Lauren Burke, Lloyd Hale), które cierpią na zaburzenia psychiczne, takie jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, depresja czy stany lękowe.

W wywiadach Lovato podkreśla istotę problemu chorób psychicznych i zachęca innych, by odważyli się opowiadać o swoich zaburzeniach.

"Mam nadzieję, że ten film pokaże ludziom, że nie ma nic złego w cierpieniu na choroby psychiczne. Jeśli się zmagasz z jedną z nich, jesteś w stanie żyć dobrze i się rozwijać" - mówi Lovato.

Zobacz zapowiedź dokumentu "Beyond Silence":



Demi Lovato podkreśla, że chciałaby, aby zwiększyła się świadomość społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych.

Przypomnijmy, że dyskografię wokalistki zamyka płyta "Confident" z listopada 2015 roku. Przed jej premierą Demi Lovato wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair", aby pokazać, że nie wstydzi się swojego wyglądu. Zdjęcia nie były później poddawane obróbce cyfrowej.

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła wokalistka.