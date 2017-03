Beyonce zdradziła płeć bliźniąt? Internauci mają swoją teorię

Beyonce, mimo iż publicznie ogłosiła, że spodziewa się bliźniąt, wciąż nie ujawniła, jakiej płci będą jej pociechy. Internauci dostrzegli jednak pewien szczegół na jej zdjęciu, który według nich wszystko wyjaśnia.

Beyonce urodzi bliźniaków? /Larry Busacca /Getty Images

1 lutego Beyonce na Instagramie ogłosiła, że wraz z mężem Jayem Z, spodziewają się bliźniąt.

"Chcielibyśmy podzielić się naszą miłością i naszym szczęściem. Zostaliśmy błogosławieni dwa razy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że nasza rodzina powiększy się o dwóch nowych członków i dziękujemy za wszystkie dobre życzenia" - napisała na Instagramie wokalistka, pokazując przy okazji ciążowy brzuszek.



Zdjęcie w 12 godzin po publikacji zdobyło ponad 7,1 miliona polubień i tym samym stało się najpopularniejszą fotografią w serwisie. W ciągu pięciu tygodni od pojawienia się fotografii w sieci, zdobyło ono 10,8 miliona polubień.



Beyonce w lutym pojawiła się m.in. na ceremonii rozdania nagród Grammy. Mimo wielu publicznych wystąpień gwiazda w żadnej wypowiedzi nie zdradziła płci dzieci. Te informacje postanowili zdobyć internauci.



Na jednym ze zdjęć wokalistki fani zwrócili uwagę na jej kolczyki. Takie same gwiazda nosiła w teledysku "If I Were A Boy". Internauci szybko wysnuli wnioski i uznali, że Beyonce urodzi dwóch chłopców.