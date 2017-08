Beyonce zaśpiewa dla Jamesa Bonda?

Zagraniczne media podają, że Beyonce tworzy piosenkę do nowej części serii o Jamesie Bondzie.

Zagraniczne media donoszą, że Beyonce dostała propozycję stworzenia utworu promującego nową część o przygodach Jamesa Bonda.

Wokalistka miała nawet rozmawiać w tej sprawie z Adele. Autorka hitu "Skyfall" podobno namawiała Beyonce do podjęcia wyzwania.

Knowles muzycznego udziału w nowej produkcji Bonda jeszcze nie potwierdziła. Premiera 25. obrazu o agencie 007 zaplanowana jest na listopad 2019 roku.

Przypomnijmy, że do poprzedniej części przygód Jamesa Bonda utwór "Writing's On The Wall" zaśpiewał Sam Smith. W 2016 roku brytyjski wokalista otrzymał za niego statuetkę Oscara w kategorii najlepsza piosenka filmowa.

