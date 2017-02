Beyonce odwołała występ na festiwalu Coachella

W związku z bliźniaczą ciążą Beyonce odwołała swój występ w roli gwiazdy festiwalu Coachella. Lekarze uznali, że wokalistka powinna się bardziej oszczędzać.

Ciężarna Beyonce publicznie zaprezentowała się po raz pierwszy podczas gali Grammy 12 lutego. Wszystko na to wskazuje, że był to jej jedyny występ po ogłoszeniu, że spodziewa się bliźniąt. Oficjalnie nie jest jeszcze znany terminu porodu.

W czwartek (23 lutego) oficjalnie ogłoszono, że wokalistka nie wystąpi na Coachella Festival, który odbędzie się w dwa kolejne weekendy kwietnia.

Dla zawiedzionych fanów organizatorzy mają wiadomość, że Beyonce będzie gwiazdą Coachelli w 2018 r. Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi żonę Jaya Z podczas tegorocznej edycji (15 i 22 kwietnia).

Gwiazdami imprezy będą grupa Radiohead (14 i 21 kwietnia) oraz raper Kendrick Lamar (16 i 23 kwietnia).

Nie wiadomo również, czy na festiwalu wystąpi Bon Iver, który był planowany jako support dla Beyonce.

Beyonce i Jay Z mają 5-letnią córkę Blue Ivy.

"Chcielibyśmy podzielić się naszą miłością i naszym szczęściem. Zostaliśmy błogosławieni dwa razy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że nasza rodzina powiększy się o dwóch nowych członków i dziękujemy za wszystkie dobre życzenia" - napisała wokalistka, gdy ogłaszała, że jest w ciąży.

Przypomnijmy, że w 2016 r. wokalistka ruszyła w trasę "The Formation World Tour" promującą obsypaną nagrodami płytę "Lemonade". Na szósty album w dyskografii Beyonce złożyło się 12 nowych nagrań studyjnych (na CD) i ponad godzinny film (DVD). Wszystko to łączy się w audio-wizualną całość, a koncepcja płyty odnosi się do wewnętrznej podróży kobiety celem samopoznania i samouzdrowienia. Gościnnie gwiazdę wsparli m.in. Jack White, The Weeknd, Kendrick Lamar i James Blake.

