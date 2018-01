Beyonce na ścieżce dźwiękowej "Czarnej Pantery"? Fani na tropie

Fani wokalistki są przekonani, że ich idolka podczas gali Grammy subtelnie dała im znać, że nagrała utwór do nowej produkcji Marvela "Czarna Pantera".

Beyonce wraz z Jayem-Z i Blue Ivy na tegorocznej gali Grammy /Christopher Polk /Getty Images

28 stycznia w Nowym Jorku odbyła się 60. ceremonia rozdania nagród Grammy. Jednym z gości imprezy była Beyonce, która na gali zjawiła się w czarnej, długiej sukni. Jednak uwagę jej fanów przyciągnęły inne szczegóły.

Reklama

Ci na zdjęciach z gali zauważyli, że gwiazda miała przy sobie torebkę w kształcę pantery, a kolczyki, które założyła na imprezę pre-Grammy, miały przypominać głowę tego kota. Szybko wywnioskowano, że wokalistka prawdopodobnie nagrała utwór do filmu "Czarna Pantera" Marvela i w ten sposób subtelnie o tym informuje.



"Czarna Pantera" to najnowsza produkcja Marvela, której akcja dzieje się w nieistniejącym, afrykańskim państwie o nazwie Wakanda, a jej głównym bohaterem jest następca tronu T'Challa. W rolach głównych zobaczymy Chadwicka Bosemana, Michaela B. Jordana, Martina Freemana, Lupitę Nyongo’o i Andy’ego Serkisa.

Wideo Marvel Studios' Black Panther - Official Trailer

Do stworzenia ścieżki dźwiękowej oddelegowano natomiast Kendricka Lamara. To on wraz z SZA nagrał singel promujący film pt. "All The Stars". Potwierdzono również, że na soundtracku znajdą się także: Future, Jay Rock, James Blake i The Weeknd.

Premiera ścieżki dźwiękowej do filmu zaplanowana została na 9 lutego. Tydzień później film trafi do oficjalnej dystrybucji kinowej w USA (w Polsce będzie można go oglądać od 14 lutego).



Wideo Kendrick Lamar, SZA - All The Stars (Pseudo Video)

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***