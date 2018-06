Beyonce i Jay Z w nagiej sesji promującej trasę "On The Tour II"

Beyonce i Jay Z promują obecnie swoją wspólną trasę koncertową "On The Tour II". Z tej okazji państwo Carter zaprezentowali sesję zdjęciową pokazującą ich "prywatne" momenty.

Państwo Carter wkrótce wystąpią w Polsce /Christopher Polk /Getty Images

Beyonce i Jay-Z rozpoczęli trasę koncertową "On The Run II". Zobacz zdjęcia!

"On The Tour II" to druga wspólna trasa Beyonce i Jaya-Z, która wystartowała 6 czerwca w Cardiff.

Wcześniej państwo Carter ruszyli w tournee w 2014 roku (wrzesień - czerwiec). Zyski ze sprzedaży biletów na 21 koncertów wyniosły wtedy ponad 109 milionów dolarów.

W ramach promocji trasy Beyonce i Jay Z wzięli udział w specjalnej sesji zdjęciowej, w której leżąc w łóżku, pozują nago lub w samej bieliźnie.

"OTR II Tour" promuje ostatnie albumy w dorobku wokalistki i rapera. Dyskografię Beyonce zamyka płyta "Lemonade" z 2016 r. W czerwcu 2017 r. Jay-Z wydał album "4:44".



Przypomnijmy, że jednym z przystanków na trasie "On The Tour II" będzie Polska. Para wystąpi 30 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

