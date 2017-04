Beyonce i Jay Z świętują 9. rocznicę ślubu. Zobacz specjalny teledysk!

W ramach świętowania 9. rocznicy ślubu z Jayem Z, Beyonce opublikowała w sieci specjalny filmik podsumowujący jej życie u boku amerykańskiego rapera.

Beyonce i Jay Z są małżeństwem od dziewięciu lat /Al Bello /Getty Images

We wtorek 4 kwietnia Beyonce i Jay Z obchodzili 9. rocznicę ślubu. Z tej okazji wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych nowy klip do utworu "Die With You".

Piosenka została nagrana przez nią w 2015 roku i do tej pory była dostępna w sieci tylko w wersji live. Do studyjnej wersji "Die With You" powstał romantyczny teledysk, na który składają się wspólne wspomnienia gwiazdy i jej męża.

"Nie potrzebuję powietrza w płucach, kiedy nie mogę śpiewać twojej piosenki" - przekonuje w utworze Beyonce. "Nie potrzebuję palców, kiedy nie mogę dotknąć nimi twojego kręgosłupa" - słyszymy dalej.

Związek Beyonce i Jaya Z rozpoczął się od wspólnej pracy nad utworem "’03 Bonnie & Clyde" w 2002 roku. Cztery lata po ślubie, w styczniu 2012 roku, na świat przyszła ich pierwsza córka Blue Ivy, a obecnie Beyonce jest w drugiej ciąży i spodziewa się bliźniąt.