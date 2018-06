Beyonce i Jay-Z rozpoczęli trasę koncertową "On The Run II". Zobacz zdjęcia!

6 czerwca w Cardiff ruszyła światowa trasa koncertowa Beyonce oraz Jaya-Z "On The Run II". To właśnie w jej ramach gwiazdorska para przyjdzie do Polski i wystąpi 30 czerwca na PGE Narodowym. Oto, co działo się na pierwszym koncercie "OTR II".

Beyonce i Jay-Z rozpoczęli światową trasę koncertową /James Watkins / BACKGRID / Agencja FORUM

"On The Tour II" to druga wspólna trasa Beyonce i Jaya-Z. Wcześniej państwo Carter ruszyli w tournee w 2014 roku (wrzesień - czerwiec). Zyski ze sprzedaży biletów na 21 koncertów wyniosły wtedy ponad 109 milionów dolarów.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie rozpoczęta trasa artystów będzie dużo bardziej spektakularna, a małżeństwo zarobi jeszcze więcej. Według pierwszych prognoz para może zgarnąć nawet 200 milionów dolarów.

"OTR II Tour" promuje ostatnie albumy w dorobku wokalistki i rapera. Dyskografię Beyonce zamyka płyta "Lemonade" z 2016 r. W czerwcu 2017 r. Jay-Z wydał album "4:44".

Jednym z pierwszych numerów, który usłyszała publiczność, był utwór Jaya-Z "Holy Grail". W bogatej setliście nie zabrakło największych przebojów pary - "Drunk In Love", "’03 Bonnie & Clyde", "Formation", "Crazy In Love", "Big Pimpin'" i "The Story of O.J.".



W trakcie koncertu na ogromnych telebimach za plecami gwiazdorskiej pary wyświetlano specjalnie przygotowane na trasę nagrania, które Beyonce i Jay-Z stworzyli podczas swojego ostatniego pobytu na Jamajce.



Ponadto widzowie mogli zobaczyć archiwalne zdjęcia i krótkie filmiki z prywatnego życia gwiazdorskiej pary. Pojawiły się m.in. fotografie zrobione podczas uroczystości odnowienia przysięgi małżeńskiej.

Jednym z pierwszych przecieków z trasy było zdjęcie, na którym Beyonce oraz Jay-Z trzymają bliźnięta. Natychmiast ruszyła fala spekulacji na temat tego, czy fotografia przedstawia dzieci pary - Rumi i Sir. Plotki ucięli przedstawiciele artystów, którzy oznajmili, że zdjęcie nie przedstawia pociech artystów.