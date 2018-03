Beyonce i Jay-Z razem na scenie: Coraz więcej przecieków o trasie "On the Run 2" (koncert w Polsce)

Amerykańskie media publikują informacje, według których coraz bliżej jest do wspólnej trasy Beyonce i jej męża, rapera Jaya-Z. W ramach "On the Run 2" gwiazdorska para ma wystąpić 30 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Jay-Z i Beyonce ruszą we wspólną trasę? (w środku ich córka Blue Ivy)

Gwiazdorskie małżeństwo wcześniej razem występowało na trasie "On The Run Tour" od czerwca do września 2014 r. Te koncerty (19 w USA i dwa w Paryżu) przyniosły ponad 100 mln dolarów tylko ze sprzedaży biletów.

Pojawia się coraz więcej wiadomości, że wkrótce ruszy kontynuacja tego tournee.

Ogłoszenie szczegółów ma wstrzymywać podobno fakt, że gwiazdą festiwalu Coachella (14 i 21 kwietnia) jest Beyonce. Oficjalna wiadomość na temat trasy ma pojawić się dopiero po tych dwóch koncertach.

W serwisie Ticketmaster zajmującym się sprzedażą biletów pojawiła się szybko usunięta strona wspólnych występów Beyonce i Jaya-Z. Kolejną wskazówką była również szybko usunięta facebookowa zapowiedź ich koncertu w Filadelfii, który ma się odbyć 30 lipca.

Według nieoficjalnych informacji Interii, wokalistka i raper mają wystąpić na PGE Narodowym w Warszawie (30 czerwca).

Beyonce do tej pory tylko raz wystąpiła w Polsce - była gwiazdą Orange Warsaw Festival 2013. Z kolei jej mąż gościł podczas m.in. Open'er Festival w Gdyni czy Coke Live Music Festival w Krakowie.



W sumie małżeństwo sprzedało ponad 300 mln płyt na całym świecie. Plotki o ich bliższej relacji pojawiły się w 2002 r., gdy Beyonce gościnnie wystąpiła w utworze "'03 Bonnie & Clyde" na płycie "The Blueprint 2: The Gift & The Curse" Jaya-Z.

W kwietniu 2008 r. wokalistka i raper wzięli sekretny ślub. 7 stycznia 2012 r. na świat przyszła ich córka Blue Ivy Carter. Z kolei 13 czerwca 2017 r. na świat przyszły bliźniaki - córka Rumi i syn Sir Carter. Informacja o ciąży przekazana na Instagramie w ciągu ośmiu godzin zebrała ponad 6,3 mln polubień, bijąc rekord wszech czasów.

Dyskografię Beyonce zamyka płyta "Lemonade" z 2016 r. W czerwcu 2017 r. Jay-Z - zdanie wielu krytyków - "odpowiedział" na nią albumem "4:44". W singlu "Family Feud" gościnnie wystąpiła Beyonce, niejako ucinając informacje o kryzysie ich małżeństwa (sam Jay-Z przyznał się do zdradzania żony).

