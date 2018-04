Beyonce: 11-godzinne próby przed Coachellą

Beyonce, która będzie gwiazdą tegorocznej Coachelli, intensywnie przygotowuje się do występu.

Beyonce zaskoczy publiczność Coachelli?

Tegoroczna edycja festiwalu Coachella odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia oraz 20-22 kwietnia w Empire Polo Club w Indio w Kalifornii.

Już w połowie 2017 r. organizatorzy potwierdzili, że gwiazdą przyszłej edycji festiwalu będzie Beyonce. Przypomnijmy, że amerykańska wokalistka miała wystąpić na Coachelli 2017, ale odwołała swój koncert z powodu ciąży - była wówczas w bliźniaczej ciąży. Do takiej decyzji nakłonili ją lekarze, którzy uznali, że wokalistka powinna się bardziej oszczędzać.

Beyonce zastąpiła wówczas w programie Lady Gaga.

Jak donoszą zagraniczne media, Beyonce mocno przykłada się do swojego koncertu, a próby przed występem trwają nawet 11 godzin. Amerykańska gwiazda, razem ze swoją ekipą, przygotowuje się do Coachelli w jednym z najlepszych studiów w Los Angeles.

Beyonce rozpoczęła trasę "Formation" (Miami - 27 kwietnia 2016 r.)

Z powodu ciąży Beyonce przerwała promocję swojej nowej płyty "Lemonade", która ukazała się (bez wcześniejszych zapowiedzi) w kwietniu 2016 roku. Na szósty album w dyskografii Amerykanki złożyło się 12 nowych nagrań studyjnych (na CD) i ponad godzinny film (DVD). Wszystko to łączy się w audio-wizualną całość, a koncepcja płyty odnosi się do wewnętrznej podróży kobiety celem samopoznania i samouzdrowienia. Gościnnie gwiazdę wsparli m.in. Jack White, The Weeknd, Kendrick Lamar i James Blake.

Przypomnijmy, że w czerwcu Beyonce i Jay-Z wystąpią w ramach wspólnej trasy koncertowej w Polsce.