​Beth Ditto z Gossip debiutuje solowo (płyta "Fake Sugar")

Po prawie 17 latach romansowania z taneczną wersją garage-punku pod szyldem Gossip, Beth Ditto debiutuje solowo płytą "Fake Sugar". Album ukaże się 16 czerwca, a promuje go singel "Fire".

Beth Ditto debiutuje solowo /materiały prasowe

Do współpracy przy "Fake Sugar" Beth Ditto zaangażowała Jennifer Decilveo (Andra Day, Ryn Weaver). Producentce udało się znaleźć balans między punkowymi wpływami Ditto a jej naturalnym popowym wyczuciem.

"Sprzeczałyśmy się całe dnie i to mi się podobało" - mówi o kulisach pracy nad płytą Beth.

Na "Fake Sugar" Ditto porusza temat miłości, straty, roztrząsania przeszłości i patrzenia w przyszłość z właściwą sobie, ujmującą sensualnością, siłą i odpowiednią dozą pikanterii. Muzycznie płyta czerpie z bluesa, popu, rocka i soulu.

Posłuchaj utworu "Fire":



Wideo Beth Ditto - Fire (audio)

Beth Ditto dorastała w małym miasteczku Judsonia w stanie Arkansas. "Ludzie czasem pytają, skąd mam w sobie tyle pewności siebie. Odpowiadam wtedy: pogadajcie z moją mamą" - wyjaśnia artystka. Matka Beth Ditto samotnie wychowała ósemkę dzieci. Ojciec artystki pracował jako dźwiękowiec na lokalnych imprezach country i od czasu do czasu zabierał na nie małą Beth.

W wieku 18 lat Ditto wyjechała z rodzinnego miasteczka, by wraz z przyszłymi członkami Gossip zamieszkać w Olympii w stanie Waszyngton. "To była ucieczka przed złą stroną amerykańskiego południa. Teraz dojrzałam i jestem wdzięczna mojej rodzinie, więc wreszcie mogę w pełni docenić kulturę stron, z których pochodzę" - przyznaje wokalistka. Teksty na "Fake Sugar" są pełne aluzji do południa USA - od podwórkowych wyliczanek, aż po lokalny slang.

Beth Ditto ma na swoim koncie sześć albumów wydanych z zespołem Gossip, a ponadto nagrywała z takimi legendami jak Blondie, Cerrone, czy DJ Netsky. Artystka jest też ulubienicą świata mody - współpracowała z Jean Paul Gaultierem, była twarzą kampanii Marca Jacobsa, a także wystąpiła w najnowszym filmie Toma Forda "Zwierzęta nocy".