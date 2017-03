Beniamin zastąpił Roots Rockets ("Przy tobie słońce traci blask")

Jesienią ukaże się debiutancka płyta zespołu Beniamin, w który przekształciła się grupa Roots Rockets, finaliści dziewiątej edycji "Must Be The Music".

Grupa Roots Rockets przekształciła się w zespół Beniamin /fot. Magdalena Szymańska /Reporter

Nazwa Beniamin nie jest przypadkowa - to imię wokalisty i lidera Beniamina Sobańca.



Pod szyldem Roots Rockets grupa z Andrychowa wydała dwie płyty studyjne: "Rrewolucje" (2013) i "Marsala 2.0.1.5" (2015), zagrała ponad 300 koncertów i zaliczyła występy na największych festiwalach (m.in. Przystanek Woodstock, Ostróda Reggae Festival, Reggae Nad Wartą, Reggae Na Piaskach, Winter Reggae w Gliwicach). Jeszcze jako Roots Rockets wygrała konkurs dla supportów na Hej Fest w Zakopanem.

W ramach nagrody i przy wsparciu Hej Fest zespół Beniamin nagrał teledysk do debiutanckiego singla "Przy tobie słońce traci blask".

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Michał Braum (m.in. Bednarek, Zakopower, Artur Rojek, T.Love, Ukeje, LemON, Hey, Goya, Tomek Lipiński i John Porter). W rolach głównych w klipie zagrali Beniamin Sobaniec i Lena Kowalska.