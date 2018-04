Ben Howard: Płyta "Noonday Dream" w czerwcu (nowy utwór "A Boat To An Island On The Wall")

​Ben Howard zaprezentował utwór "A Boat To An Island On The Wall". To pierwsza zapowiedź nowego albumu muzyka "Noonday Dream".

Ben Howard powraca /materiały prasowe

Ben Howard zaprezentował pierwszy premierowy materiał od czterech lat. "A Boat To An Island On The Wall" to utwór zapowiadający nowy album artysty “Noonday Dream", który ukaże się 1 czerwca.

"Noonday Dream" to następca wydanej w październiku 2014 roku drugiej płyty artysty "I Forget Where We Were". Najnowszy krążek Bena Howarda został nagrany w studiach w południowo-zachodniej Francji oraz Anglii, w tym m.in. w Samwills. Howard jest producentem płyty.

"A Boat To An Island On The Wall", pierwszy zwiastun nowego wydawnictwa, to - jak zwykle w przypadku Bena - bezkompromisowy, wielowarstwowy kawałek. “Noonday Dream" z pewnością umocni pozycję Bena Howarda jako jednego z najbardziej oryginalnych artystów z Wysp Brytyjskich.

Posłuchaj utworu "A Boat To An Island On The Wall":



Ben Howard wyruszy wraz z 6-osobowym zespołem w trasę promującą "Noonday Dream", w ramach której odwiedzi także Polskę. Koncert w warszawskim klubie Stodoła wyprzedał się błyskawicznie.

"Noonday Dream" - lista utworów:

1. "Nica Libres"

2. "The Towing Of The Line"

3. "A Boat To An Island On The Wall"

4. "What The Moon Does"

5. "Someone In The Doorway"

6. "All Down The Mines (interlude)"



7. "The Defeat"

8. "A Boat To An Island, Part II / Agatha’s Song"

9. There’s Your Man

10. Murmurations.