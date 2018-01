Bella Thorne wyreżyserowała klip dla siostry (teledysk "Habits")

Aktorka i wokalistka Bella Thorne stanęła po drugiej stronie kamery, by wyreżyserować teledysk do utworu "Habits" COM3T, czyli jej siostry Dani.

Bella Thorne zrobiła urodzinowy prezent swojej siostrze Dani /Frazer Harrison /Getty Images

Pod pseudonimem COM3T ukrywa się starsza siostra Belli Thorne, Dani.

Reklama

Wokalistka wypuściła swój nowy utwór "Habits", do którego teledysk stworzyła Bella. W klipie wystąpiła Dani.

Bella Thorne karierę zaczęła już jako dziecko. Znana jest z seriali młodzieżowych "Życie na fali", "Taniec rządzi" oraz "Nastoletnia agentka". Aktorka ma na swoim koncie również kilka epizodów wokalnych. Można było ją usłyszeć na ścieżkach dźwiękowych do filmów z serii "Shake It Up". W 2014 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "Jersey".

W lipcu 2017 roku w sieci pojawił się jej wspólny utwór "Just Call" nagrany wraz z producentem Prince Foxem. Wokalistka w rozmowie z Just Jared przyznała, że początkowo w ogóle nie myślała o powrocie do śpiewania, jednak przekonali ją jej bliscy.

Zobacz teledysk "Habits":



Wideo COM3T - HABITS

Sprawdź tekst utworu "Habits" w serwisie Teksciory.pl!