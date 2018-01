​Bella Thorne była molestowana seksualnie

Aktorka i wokalistka Bella Thorne wyjawiła, że w dzieciństwie była molestowana seksualnie.

Bella Thorne wyjawiła bolesne wspomnienia /Dia Dipasupil /Getty Images

W emocjonalnym wpisie na Instagramie Bella Thorne wyznała, że jako dziecko była ofiarą nadużyć seksualnych.

"W okresie dojrzewania byłam molestowana seksualnie i fizycznie, od dnia kiedy pamiętam aż do 14. roku życia, kiedy w końcu zdobyłam się na odwagę, by zamknąć drzwi i siedzieć pod nimi. Całą cholerną noc. Czekając na kogoś, kto znów mnie wykorzysta. Wciąż i wciąż czekałam, aż to się skończy i ostatecznie tak było" - napisała Thorne.

"Ale niektórzy nie mają tyle szczęścia i nie wychodzą z tego cało. Proszę, wstawiajcie się za wszystkimi źle traktowanymi duszami" - dodała wokalistka, okazując tym samym swoje wsparcie dla projektu Time's Up powstałego w ramach walki o prawa kobiet i osób dyskryminowanych.