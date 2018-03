Bedoes miał nagrać utwór z Chadą? ZBUKU dementuje

ZBUKU zdementował plotki, jakoby Chada miał w planach nagrywanie wspólnego numeru z Bedoesem.

ZBUKU, Bezczel i Chada nagrali wspólnie album "Kontrabanda: brat bratu bratem" /materiały prasowe

Tomasz Chada zmarł w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku 18 marca w wieku 39 lat. Śmierć potwierdziła jego wytwórnia Step Records.

Raper 14 marca został przywieziony do szpitala w Mysłowicach, gdzie trafił z poważnym urazem kręgosłupa po tym, jak wyskoczył z okna na trzecim piętrze hotelu. Cztery dni później po wszczęciu awantury na oddziale, pod eskortą policji przewieziono go do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Chada zmarł na izbie przyjęć podczas badań, a oficjalną przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca.



W związku z niejasnymi okolicznościami śmierci prokuratura w Gliwicach wszczęła śledztwo pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników obu placówek, w których przebywał zmarły.

Według rzeczniczki szpitala psychiatrycznego w Rybniku, w ich placówce nie miały miejsca żadne niestandardowe i odbiegające od normy zdarzenia.

Informacja o tragicznej śmierci rapera wywołały poruszenie w środowisku hiphopowym. Hołd oddali mu m.in. Peja, Tede, Rozbójnik Alibaba, Włodi, Vienio, Kajman, Sulin, Te-Tris, ZBUKU, Pjus, Sitek, Quebonafide, Sokół oraz Stasiak.

Po śmierci Chady głos zabrał również Bedoes, który na InstaStory powiedział, że planował wspólny utwór z doświadczonym reprezentantem Step Records.



Ostro na taką wypowiedź zareagował ZBUKU (wielokrotnie miał okazję współpracować z Chadą), dementując słowa młodszego rapera (pisownia oryginalna):

"Jak patrzę na to jak to każdy teraz jego ziomek i przyjaciel i udziela się na temat Tomka zamiast oddać mu hołd i szacunek Czuje do was obrzydzenie i złość wy atencyjne k***y! Chcecie ugrać coś dla siebie na temacie śmierci Tomka. To samo się tyczy spekulantów i twórców teori spiskowych! Poczekajcie na wyniki sekcji, zamknijcie pyski i oddajcie hołd rodzinie i ludziom którzy byli z nim na prawdę blisko ! Nie pozdrawiam ! R.I.P" - czytamy.



Tomasz Chada na polskiej scenie rapowej był aktywny od drugiej połowy lat 90. Łącznie wydał sześć solowych albumów studyjnych, z czego trzy z nich pokryły się złotem ("WGW", "Jeden z was", "Syn Bogdana"), a jeden platyną ("Efekt porozumienia"). Na swoim koncie Chada miał także wspólny krążek z Pihem ("O nas dla was" z 2003 roku) oraz z Bezczelem i ZBUK-iem ("Kontrabanda: brat bratu bratem" z 2015 roku).

W trakcie całej swojej kariery raper miał okazję współpracować z najważniejszymi i najpopularniejszymi przedstawicielami gatunku: DJ 600V, Peją, Warszafskim Deszczem, Wzgórzem Ya-Pa 3, Sokołem, WWO, HiFi Bandą, Fu, Sobotą, Donatanem, Kaenem, Hukosem i duetem WhiteHouse.