Becky G w nowym, tanecznym singlu "Mayores". Zobacz teledysk

Wschodząca gwiazda latynoskiego popu, Becky G, zaprezentowała nowy, taneczny utwór "Mayores" i towarzyszący mu teledysk. Piosenka zwiastuje debiutancka płytę wokalistki.

O Becky G, nastoletniej amerykańskiej piosenkarce i raperce o latynoskich korzeniach, zrobiło się głośno kilka lat temu.



Swoją karierę rozpoczęła od coverów piosenek umieszczanych na Youtube. Ich popularność sprawiała, że w 2011 r. zainteresował się nią Dr. Luke, a współpracowała już m.in. z Cody Simpsonem, Cher Lloyd czy Will.i.am.



Zanim jednak rozpoczęła karierę solową, była w dwóch zespołach - G.L.A.M oraz B.C.G. Jej talent docenił także Pitbull, który nagrał z nią utwór "Can’t Get Enough", ale szeroki rozgłos zdobyła za sprawą przeboju "Shower".



Dotychczas wokalistka wydała jedną EP-kę pt. "Play It Again" z 2013 roku



Becky G z sympatycznej nastolatki przeobraziła się w piękną, zmysłową kobietę i powraca z nowym, tanecznym, singlem "Mayores" nagranym z Bad Bunny. Piosenka zapowiada jej debiutancki album.

