Becky G biseksualna w "Power Rangers"

Bohaterka grana przez wokalistkę Becky G filmie "Power Rangers" będzie, jak twierdzą twórcy, pierwszym filmowym superbohaterem reprezentującym środowiska LGBTQ.

Becky G w "Power Rangers" pojawi się jako żółta wojowniczka /Emma McIntyre /Getty Images

19-letnia Becky G wcieliła się w "Power Rangers" w postać Trini, czyli żółtej wojowniczki. Reżyser filmu, Dean Israelite, potwierdził, że bohaterka będzie biseksualna, a jej orientacja ma być kluczowa dla całej produkcji.

O orientacji bohaterki, w którą wciela się wokalistka, dowiemy się już na początku filmu. Wtedy właśnie jeden z sojuszników przyszłych Power Rangers zorientuje się, że bohaterka nie ma problemów z chłopcami, a z dziewczynami.

"Trini będzie zadawać sobie sporo pytań - mówił reżyser w rozmowie z The Hollywod Reporter - Ona nie do końca rozgryzła ten temat. Myślę, że to, co jest motorem napędowym dla dalszej części obrazu, zostało zawarte w słowach 'OK'. Skoro film mówi, że to jest 'OK', to każdy z oglądających będzie sam musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest".

Becky G przyznała natomiast, że jednym z większym problemów na planie, była tęsknota za domem.

"Najgorsze było to, że byłam daleko od rodziny. Jestem Latynoską, a my trzymamy się bardzo blisko" - mówiła magazynowi "Seventeen Mexico".

Film "Power Rangers" to kinowa ekranizacja kultowego serialu z lat 90., stworzonego przez Haima Sabana. Oprócz Becky G w głównych rolach zobaczymy Naomi Scott, Dacre Montgomery’ego, RJ Cylera, Ludi Lina, Billa Hadera, Bryana Cranstona i Elizabeth Banks.



Film do polskich kin trafi 31 marca.