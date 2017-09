Beck z nowym teledyskiem "Up All Night"

​Beck zaprezentował teledysk do utworu "Up All Night", czwartej odsłony jego nowej płyty "Colors", która ukaże się jesienią.

Kadr z teledysku "Up All Night" /

Afirmujący życie klip do roztańczonego singla "Up All Night" stworzył Canada, reżyser znany ze współpracy z White Lies, Tame Impala czy Phoenix.

Clip Beck Up All Night

Reklama

"Colors" to wielki powrót Becka do popu. Autor hitu "Loser", zdobywca Grammy za akustyczny album "Morning Phase" znów eksploruje świat hiphopowych bitów, nowoczesnych brzmień i roztańczonych piosenek. Magazyn "Rolling Stone" przedpremierowo okrzyknął nowy materiał jako "euforyczny powiew eksperymentalnego popu".

Do współpracy nad "Colors" Beck zaprosił Grega Kurstina znanego ze współpracy m. in. z Adele, Kelly Clarkson i Sią.

"Ta płyta powinna wyjść rok lub nawet dwa lata temu - przyznał artysta w wywiadzie dla "Rolling Stone'a" i dodał - Ale to skomplikowane piosenki, w których dzieje się wiele rzeczy naraz. Nie brzmią ani retro, ani nowocześnie. To było naprawdę wyzwanie - zebrać to wszystko do kupy, by pasowało do siebie i nie brzmiało jak jeden wielki bałagan".