Beck w domu znanych pudli (nowy teledysk "Fix me")

W sieci dostępny jest najnowszy teledysk Becka do utworu "Fix Me". W klipie wystąpiły pewne popularne instagramowe... pudle i ich mała właścicielka, Mame.

Beck włączył się w pomoc zwierzętom /Theo Wargo /Getty Images

Teledysk Becka "Fix Me" został nakręcony we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt.

Clip Beck Fix Me

W klipie wystąpiły znane użytkownikom Instagrama pudle - Qoo, Riku i Gaku - oraz ich mała przyjaciółka, Mame. Teledysk zrealizowano w listopadzie zeszłego roku, w domu dziewczynki w Japonii.

"Coś niezwykłego dzieje się w górach Yamagaty, a my mieliśmy to szczęście, by wejść do świata Mame na dwa popołudnia w listopadzie" - mówił reżyser klipu, Brook Linder.

Perypetie psów i Mame można podziwiać na profilu, który obserwuje już ponad 255 tysięcy użytkowników. Rodzice dziewczynki regularnie publikują zabawne zdjęcia i krótkie filmiki z udziałem czworga przyjaciół.

Singel "Fix Me" promuje najnowszą płytę Becka zatytułowaną "Colors". Jest to wielki powrót mzuyka do popu. Autor hitu "Loser", zdobywca Grammy za akustyczny album "Morning Phase" znów eksploruje świat hiphopowych bitów, nowoczesnych brzmień i roztańczonych piosenek. Magazyn "Rolling Stone" przedpremierowo okrzyknął nowy materiał jako "euforyczny powiew eksperymentalnego popu".

Do współpracy nad "Colors" Beck zaprosił Grega Kurstina znanego ze współpracy m. in. z Adele, Kelly Clarkson i Sią.