Bebe Rexha w rozsypce (nowy utwór "I'm A Mess")

Bebe Rexha zaprezentowała nowy utwór "I’m a Mess", który jest zapowiedzią jej debiutanckiego albumu "Expectations".

Bebe Rexha szykuje się do debiutu /Sasha Samsonova /Warner Music Poland

22 czerwca ukaże się długo oczekiwana debiutancka płyta Bebe Rexhy, "Expectations".

Zanim to nastąpi, możemy posłuchać kolejnej piosenki zwiastującej to wydawnictwo. Bebe udostępniła utwór "I'm A Mess", który napisała z Jussim i Justinem Tranterem ("Sorry").

Wcześniej Bebe Rexha ujawniła singel "Meant To Be" nagrany z Florida Georgia Line.

Zobacz lyric video do singla "I'm A Mess":

Clip Bebe Rexha I'm a Mess (official lyric video)

Bebe Rexha zatrudniła do współpracy producenckiej przy "Expectations" wybitnych specjalistów, którymi są Max Martin, Ali Payami, JUSSI, Jason Evigan, Louis Bell, The Stereotypes i Hit-Boy. Sama Bebe jest współautorką i współproducentką każdej z piosenek na albumie.

Bebe Rexha to również autorka megahitu Rihanny i Eminema "Monster" (poczwórna platyna w USA), współpracowała z takimi sławami jak David Guetta, Nicki Minaj i Afrojack (przebój "No Broken Hearts" oraz "Hey Mama"), G-Eazy ("Me, Myself & I"; numer 1 popowego i hiphopowego Billboardu) czy Martin Garrix ("In The Name Of Love").

Do tej pory w trwającej blisko osiem lat karierze, Bebe Rexha sprzedała ponad 12 mln singli, a wszystkich jej piosenek posłuchano w streamingu ponad 6 mld razy. Billboard napisał o niej, że jest jedną z najbardziej śmiałych współczesnych artystek.