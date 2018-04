Bebe Rexha: Nowa wersja "Meant to Be"

​Bebe Rexha zaprezentowała nową, akustyczną wersję swojego utworu "Meant to Be".

Bebe Rexha promuje swoją EP-kę /Dia Dipasupil /Getty Images

"Meant to Be" to utwór, który Bebe Rexha nagrała z amerykańskim duetem country, Florida Georgia Line.

Piosenka trafiła na trzecią EP-kę wokalistki zatytułowaną "All Your Fault: Pt. 2.". Płyta ukazała się w sierpniu 2017 roku.

Teraz Bebe Rexha podzieliła się z fanami nową, akustyczną wersją utworu "Meant to Be", bez wokalnego wsparcia duetu Florida Georgia Line.

Bebe Rexha karierę zaczęła jako autorka tekstów dla największych gwiazd muzyki. Pisała dla m.in. Rihanny i Eminema, Seleny Gomez, Nikki Williams, Tinashe oraz Belli Thorne.

Posłuchaj akustycznej wersji utworu "Meant to Be":



Wideo Bebe Rexha - Meant To Be (Acoustic)