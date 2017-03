Bebe Rexha kusi w teledysku "F.F.F."

​Bebe Rexha zaprezentowała teledysk do utworu "F.F.F." nagranego wspólnie z raperem G-Eazy.

Bebe Rexha zrobi światową karierę? /Anthony Harvey / Getty Images

"F.F.F." (skrót od "Fuck Fake Friends" - ang. pieprzyć fałszywych przyjaciół) to kawałek Bebe Rexhy nagrany wspólnie z raperem G-Eazy. Singel promuje wydaną 17 lutego drugą EP-kę wokalistki zatytułowaną "All Your Fault: Pt. 1".

Reklama

Piosenka zadebiutowała miesiąc temu, a w czwartek (9 marca) w sieci pojawił się towarzyszący jej teledysk.

Nie po raz pierwszy Bebe Rexha połączyła siły z G-Eazy. Wcześniej para nagrała wspólnie utwór "Me, Myself & I", który okazał się dużym przebojem.

Bebe Rexha karierę zaczęła jako autorka tekstów dla największych gwiazd muzyki. Pisała dla m.in. Rihanny i Eminema, Seleny Gomez, Nikki Williams, Tinashe oraz Belli Thorne. W maju 2015 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "I Don't Wanna Grow Up".