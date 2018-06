Bebe Rexha "Expectations": Debiutancki album już w sprzedaży

"Expectations", debiutancki album wokalistki i autorki tekstów Bebe Rexhy, 22 czerwca trafił do oficjalnej sprzedaży.

Bebe Rexha wydała długo wyczekiwany album /Jordan Strauss/Invision/AP/Fotolink / East News

Bebe Rexha zatrudniła do współpracy producenckiej przy "Expectations" wybitnych specjalistów, którymi są Max Martin, Ali Payami, JUSSI, Jason Evigan, Louis Bell, The Stereotypes i Hit-Boy. Sama wokalistka jest współautorką i współproducentką każdej z piosenek na albumie.

Reklama

Bebe Rexha to autorka megahitu Rihanny i Eminema "Monster" (poczwórna platyna w USA), współpracowała z takimi sławami jak: David Guetta, Nicki Minaj i Afrojack (przebój "No Broken Hearts" oraz "Hey Mama"), G-Eazy ("Me, Myself & I"; numer 1 popowego i hiphopowego Billboardu) czy Martin Garrix" ("In The Name Of Love"). Piosenkę "I'm A Mess" Ed Sheerana napisała z Jussim i Justinem Tranterem ("Sorry").

W 2017 roku Bebe Rexha ujawniła singla "Meant To Be" (z gościnnym udziałem Florida Georgia Line), który obecnie okupuje pierwsze miejsce w notowaniu Billboard Hot Country Chart i robi to już 28 tydzień. W streamingu piosenki posłuchano już ponad 1 mld razy, a singel zyskał w USA status potrójnej platyny.

Clip Bebe Rexha Meant to Be (feat. Florida Georgia Line)

Do tej pory w trwającej blisko osiem lat karierze, Bebe Rexha sprzedała ponad 12 mln singli, a wszystkich jej piosenek posłuchano w streamingu ponad 6 mld razy.

Clip Bebe Rexha I Got You