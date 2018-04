Basia Trzetrzelewska po latach: Dużo serca (nowa płyta "Butterflies")

18 maja ukaże się oczekiwana nowa płyta Basi Trzetrzelewskiej - "Butterflies".

Basia Trzetrzelewska wydaje nową płytę po 9-letniej przerwie AKPA

Pierwszy od dziewięciu lat album Basi zapowiadany jest jako najbardziej jazzowy w całej 34-letniej karierze.

Wideo Basia Trzetrzelewska wraca z nową płytą (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Singel promujący płytę, "Matteo", to Basia w klasycznym wcieleniu, czyli w energicznej sambie, z kołyszącą melodią niesioną w takt perkusji i ubarwioną hiszpańską gitarą. Premiera telewizyjna nagrania odbyła się podczas wtorkowej gali rozdania Fryderyków.

"Wkładam bardzo dużo wysiłku i dużo serca w każdą płytę. Nie można masowo produkować takich rzeczy, trzeba mieć coś do powiedzenia" - mówi Basia w "Dzień dobry TVN".

Duet z Markiem Reillym w "Show Time" wielbicielom Basi przypomni najlepsze dokonania zespołu Matt Bianco, w którym występowali razem z klawiszowcem Dannym White'em na początku lat 80.

W nagraniach u boku Basi i White'a udział wzięli także gitarzyści Peter White i Giorgio Serci, perkusista Marc Parnell, basista Andres Lafone, saksofonista Paul Booth i trębacz Kevin Robinson oraz młodzi muzycy z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Basia Trzetrzelewska to jedna z najlepszych światowych wokalistek z kręgu jazzu, popu i soulu. Urodziła się we wrześniu 1954 r. w Jaworznie, śpiewała m.in. z zespołem Perfect, ale sukcesy zaczęła odnosić po wyjeździe do USA w 1979 r., a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw występowała z grupą Matt Bianco, by później rozpocząć karierę solową.

Wideo Basia - Matteo