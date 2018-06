Za sprawą coveru "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej rozpoczęła szturm na rodzimą scenę klubowo-popową. Na swoim koncie ma trzy płyty. Teraz wraca w nowej odsłonie, łącząc elektronikę z dźwiękami alternatywnymi. Basia Hetmańska i jej "EP", która ukaże się 29 czerwca.

Basia Hetmańska promuje swoją nową EP-kę /materiały prasowe

"Zawsze gdzieś w głębi mojego serca grała właśnie taka muzyka. Często wybierałam się w rejony alternatywnych dźwięków połączonych z elektroniką. W pewnej chwili poczułam, że już dosyć tego milczenia, że mam w sobie tyle muzyki i słów, że to moment, aby się nimi podzielić" - opowiada wokalistka o swoim najnowszym projekcie.

Reklama

"Siadałam, pisałam, na początku bez przekonania i z lekkim niepokojem. Jednak słowa zaczęły wychodzić coraz odważniej. Powstawały całe ciągi zdań. Wiedziałam, że wraca dobry czas. Zaczęłam pisać coraz szybciej i więcej. Tak powstały teksty na moją EP-kę. Piszę o niezależności, o kruchości życia i świecie, który nas zaskakuje" - dodaje wokalistka, która od 17. roku życia zmaga się z depresją.

Swoje nowe piosenki Basia Hetmańska po raz kolejny nagrywała z Michałem Kushem (producent pracował z m.in. Darią Zawiałow i Krzysztofem Iwaneczko).



"Michał dał mi ogromne mentalne wsparcie, którego potrzebowałam na tym etapie tworzenia. Nasze dźwiękowe docierania przynoszą efekty, do których razem się uśmiechamy. Ukończony materiał dał mi nową pewność siebie, wprowadził świeżość w moje życie artystyczne. Muzyka i słowa powstawały równolegle, starałam się w nich ująć wszystkie swoje doświadczenia nabyte przez lata, tak by słuchacz mógł je poczuć, a czasami może znaleźć w nich siebie, identyfikować się z nimi" - mówi Hetmańska.

Wideo Basia Hetmańska - Słoń

Jej pierwsze kroki muzyczne to wydany pod szyldem Candy Girl album "Hałas w mojej głowie" (2009) promowany wspomniany coverem "Wszystko czego dziś chcę". Pod koniec 2010 r. wyjechała do Chin, gdzie zagrała ponad 30 koncertów. Występowała również w Mongolii i Korei Południowej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Candy Girl Wszystko, czego dziś chcę

Już jako Candy w 2011 r. nagrała kolejną płytę "Między jawą a snem" (rok później ukazała się poszerzona edycja "Crazy - Między jawą a snem").

Oto szczegóły EP-ki Basi Hetmańskiej:

1. "Słoń"

2. "Trouble"

3. "Supernatural"

4. "Given Up On Love"

5. "Thin Line I Walk".