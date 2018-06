Barry Gibb z tytułem szlacheckim. Oddał hołd nieżyjącym braciom

Odbierając tytuł szlachecki z rąk księcia Karola Barry Gibb złożył hołd swoim nieżyjącym braciom z grupy Bee Gees.

Sir Barry Gibb z najbliższą rodziną po ceremonii w Pałacu Buckingham / Steve Parsons - WPA Pool /Getty Images

Za ogłaszanej tradycyjnie w Nowy Rok przez królową Elżbietę II liście wyróżnionych Barry Gibb znalazł się z m.in. Ringo Starrem z The Beatles, który również otrzymał tytuł szlachecki.

Uhonorowano również m.in. wokalistę Marca Almonda z Soft Cell (oficer orderu - OBE) i rapera Wileya (członek orderu - MBE).

We wtorek (26 czerwca) w Pałacu Buckingham pojawił się Barry Gibb, ostatni żyjący wokalista Bee Gees.

71-letni gwiazdor odebrał swój tytuł od księcia Karola. Po ceremonii złożył hołd swoim nieżyjącym braciom. Współtworzący z nim Bee Gees bliźniacy Robin i Maurice zmarli odpowiednio w 2012 i 2003 r.

Najmłodszy - Andy Gibb - zmarł na serce w 1988 r., pięć dni po swoich 30. urodzinach. Wokalista zmagał się z depresją i uzależnieniem od narkotyków.

"Modlę się o to, że zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Wierzę, że są z tego dumni" - powiedział wzruszony sir Barry Gibb, podkreślając, że to wyróżnienie nawet bardziej należało się jego braciom.

W 2002 r. członkowie Bee Gees zostali ogłoszeni Komandorami Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE).