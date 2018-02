Baranovski debiutuje. Posłuchaj utworu "Dym"

Niektórzy pamiętają go z udziału w "The Voice of Poland". Inni kojarzą z koncertów grupy Xxanaxx, z którą od dwóch lat występuje jako klawiszowiec i gitarzysta zespołu.

Baranovski w tym roku wyda pierwszą płytę /Warner Music Poland

Przyszedł jednak czas, aby Baranovski na nowo zaczął pisać swoją własną, autorską historię. W sercu najmocniej grają mu tacy artyści jak Tom Odell, Paolo Nutini, Kaleo, SOHN i Chet Faker. Wszystkie te inspiracje jeszcze w tym roku będzie można usłyszeć na jego debiutanckiej płycie.



Na razie młody wokalista i muzyk powoli, acz konsekwentnie odkrywa kolejne karty. Po zarejestrowanej w jednej z podwarszawskich lasów live sesji z piosenką "Mamo", dostajemy pierwszy oficjalny singel pt. "Dym".

"'Dym' to krótka historia o relacji utkwionej w najgorętszym z żywiołów. Płomień i dym. Pod ich przykrywką kryje się burzliwy związek, który finalnie okazuje się wypalać i jak to z ogniem bywa, czeka na nieuniknione wygaśnięcie - opowiada o swoim singlu Baranovski.

Wideo BARANOVSKI - Dym [Official Audio]

"W warstwie muzycznej na pierwszy plan wyłania się motyw basu, który nawiązuje do utworu 'The Less I Know The Better' zespołu Tame Impala. Piosenka jest połączeniem innowacyjnych rozwiązań z klasycznymi patentami. Jest mieszanką różnych stylów, co finalnie owocuje wyszukanym, popowym brzmieniem" - dodaje.