Banks z nowym teledyskiem "Trainwreck"

​Do sieci trafił teledysk do utworu "Trainwreck", kolejnego singla promującego album Banks "The Altar".

Banks promuje nowy album /Michael Buckner / Getty Images

Album "The Altar" ukazał się we wrześniu 2016 roku. To druga płyta w dyskografii amerykańskiej wokalistki Banks.

Dotychczas wydawnictwo promowały dwa single: "Fuck With Myself" oraz "Gemini Feed".

W sieci pojawił się teledysk do kolejnego utworu z płyty zatytułowanego "Trainwreck". Za jego reżyserię odpowiada Marie Schuller.

Banks zadebiutowała albumem "Goddess", który ukazał się we wrześniu 2014 roku. Wśród producentów płyty pojawiły się takie osobistości jak Lil Silva, SOHN, Shlohmo czy TEED. Na wydawnictwie znalazły się utwory: "Waiting Game", "Brain", "Warm Water", "Drowning" czy "This Is What It Feels Like".

Zobacz teledysk "Trainwreck":