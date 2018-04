Bajm: Beata Kozidrak o zmianach składu

Od 25 lat Bajm gra niemal w niezmienionym składzie, choć jedyną założycielką pozostaje wokalistka Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak szykuje się do trasy z okazji 40-lecia Bajmu /VIPHOTO / East News

Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Wideo Bajm - Piechota do lata - Opole 1978

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".



Wideo BAJM - Józek nie daruję ci tej nocy (1983)

Obecnie Bajm tworzą Beata Kozidrak, gitarzyści Adam Drath i Piotr Bielecki, Artur Daniewski (bas), Krzysztof Nieścior (perkusja) oraz Maria Dobrzańska (chórki).

"Kilkukrotnie zmienił się skład zespołu. Z różnych powodów. Niemniej w tym składzie gramy od 25 lat. Tylko Maria później doszła. W pewnym momencie miałam dość męskich problemów" - tłumaczy Beata Kozidrak w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.

Wideo Beata Kozidrak o zmianach w składzie Bajmu (przeAmbitni.pl/x-news)

"40. rocznica zobowiązuje i wymaga odpowiedniego świętowania, dlatego Bajm wyruszy w specjalną, jubileuszową trasę koncertową. Spektakularne multimedialne show przeniesie widzów w czasie do każdej z czterech dekad twórczości zespołu. Wysłuchamy nie tylko największe hity, ale zobaczymy również archiwalne zdjęcia, filmy i wspomnienia sprzed lat. Ponadto, zespołowi na scenie towarzyszyć będzie orkiestra. Każdy z koncertów będzie zatem wyjątkowym emocjonalnym doświadczeniem, którego żaden z fanów zespołu nie może przegapić" - czytamy w zapowiedzi trasy "Płynie w nas gorąca krew" (to tytuł singla z płyty "Chroń mnie" z 1986 roku).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bajm Szklanka wody

W trakcie czwartej dekady działalności zespołu, Bajm wydał album "Blondynka" (2012), a w 2015 roku ukazała się pierwsza koncertowa płyta "Bajm Live - akustycznie". Rok później do sprzedaży trafiła solowy album Beaty - "B3" z przebojami "Bingo", "Upiłam się tobą", "Niebiesko - zielone" i "Ruchome wydmy".

Clip Beata Kozidrak Upiłam się Tobą

Oto szczegóły trasy "Płynie w nas gorąca krew" grupy Bajm:

4.11 - Warszawa, Torwar

5.11 - Katowice, Spodek

9.11 - Kraków, Tauron Arena

13.11 - Poznań, Hala MTP 3A

19.11 - Wrocław, Hala Stulecia

28.11 - Szczecin, Netto Arena

30.11 - Łódź, Atlas Arena

2.12 - Toruń, Arena Toruń

15.12 - Gdańsk, Ergo Arena.