BAiKA i "Jesteś": Nadzieja, oczekiwanie i miłość

Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć teledysk "Jesteś", który zapowiada debiutancki album grupy BAiKA, nowego projektu Piotra Banacha, gitarzysty znanego z m.in. Hey i Indios Bravos.

BAiKA, czyli Kafi i Piotr Banach /(c)Radek Kurzaj /

BAiKA to duet, który tworzą Piotr Banach (pierwszy lider grupy Hey, producent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej - "Puk, puk", później tworzył Indios Bravos i Ludzie Mili) oraz grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych wokalistka Kasia "Kafi" Sondej.

Nazwa nowego projektu to skrót od nazwiska gitarzysty i pseudonimu wokalistki.

Banach i Kafi gościnnie występowali pod koniec 2017 r. na trasie "Fayrant", którą grupa Hey zagrała przed zawieszeniem działalności.

W przyszły piątek 9 lutego ukaże się debiutancki album "Byty zależne". Płyta to zbiór 14 autorskich kompozycji w których pobrzmiewają echa różnych stylistyk - od rocka po elektronikę. Wszystkie teksty napisane są po polsku i opisują relacje zachodzące pomiędzy bliskimi sobie ludźmi, co sprawia, że każdy może w nich odnaleźć trochę własnych uczuć i doświadczeń.

Wideo BAiKA - "Byty zależne" - PROMOMIX

Do promocji wybrano utwór "Jesteś", do którego powstał teledysk we wnętrzach Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.



Za reżyserię i realizację wideoklipu odpowiada Radek Kurzaj, a na planie pojawili się znajomi muzyków. To wideo jest małą opowieścią o nadziei i oczekiwaniu, ale też o miłości, za którą tęsknimy, i której jednocześnie się obawiamy.

"'Jesteś' to bardzo ważna dla nas piosenka. Chyba nawet najważniejsza, bo opisująca nasze pierwsze spotkanie. Nie jest to jednak piosenka o miłości. Nie ma w niej romantycznych wyznań, westchnień i pocałunków. Jest za to radość ze spotkania z drugim człowiekiem, którego istnienie przeczuwa się, ale dopóki nie stanie przed nami, nie wie się kim jest i jaka przypadnie mu rola. Po prostu ktoś ważny, w taki, czy inny sposób" - opowiada Piotr Banach.

"Naszej debiutanckiej płycie nadaliśmy tytuł 'Byty zależne'. Praca nad teledyskiem do 'Jesteś' uświadomiła nam, jak trafny był to wybór. Wszystkim, którzy nam w tym pomogli gorąco dziękujemy" - dodaje gitarzysta.