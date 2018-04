Avicii nie żyje. Tysiące fanów oddało mu hołd w Sztokholmie

Tysiące fanów wzięło udział w imprezie w centrum Sztokholmu, by w ten sposób oddać hołd zmarłemu w piątek (20 kwietnia) popularnemu DJ-owi Aviciiemu.

Tysiące fanów oddało hołd Aviciiemu w Sztokholmie /TT News Agency FREDRIK PERSSON / AFP

Avicii, czyli Tim Bergling, zmarł 20 kwietnia w Maskacie, stolicy Omanu. 28-letni DJ i producent rodem ze Szwecji przebywał tam na wakacjach. Jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym.

Dzień później w stolicy Szwecji Sztokholmie tysiące fanów zgromadziły się na placu Sergela, by oddać hołd swojemu idolowi.

Po minucie ciszy, rozpoczęła się taneczna impreza w rytmie muzyki elektronicznej, przeplatana płaczem zrozpaczonych fanów.

Tim Henri, didżej ze Sztokholmu, nazwał przebój Avicii "Levels" "matką nowoczesnej muzyki tanecznej".

"Mogę grać to w dowolnym miejscu na świecie i wszyscy będą ten utwór znać, od najmłodszych do najstarszych na parkiecie. To utwór utworów" - powiedział w Sztokholmie.

Hołd Aviciiemu oddał również Kygo, który w piątkowy wieczór był jedną z gwiazd Coachelli w Kalifornii. Kygo zagrał jeden z największych przebojów szwedzkiego DJ-a - "Without You". Berglinga nazwał swoją największą muzyczną inspiracją.

Dzień po śmierci DJ-a komunikat wydała omańska policja. W swoim oświadczeniu badający sprawę zaznaczyli, że dwukrotna sekcja zwłok nie wykazała, aby zgon Berglinga nastąpił w wyniku przestępstwa.

Do Omanu udaje się natomiast brat Aviciiego, David Bergling, który chce przeprowadzić na miejscu prywatne śledztwo i odtworzyć ostatnie dni z życia artysty.

W mediach społecznościowych pojawiły się natomiast relacje internautów, którzy mieli okazję spotkać Szweda w ciągu ostatnich dniach. Według tych wpisów muzyk był w dobrym humorze i cieszył się wakacjami.



Avicii był znany m.in. dzięki takim utworom jak "Hey Brother", "Waiting For Love", "Wake Me Up". Klip do tego ostatniego został odtworzony ponad 1,5 miliarda razy.

Drzwi do największych klubów Europy otworzył mu jednak wydany w 2010 roku singel "Seek Bromance", który zdobył listy przebojów m.in. w Belgii, Holandii, ojczystej Szwecji, a także, jako wersja z wokalem, w Wielkiej Brytanii. Od tego momentu kariera DJ-a nabrała rozpędu, a jego utwory regularnie zaczęły trafiać na wysokie miejsca rankingów muzycznych na całym świecie.

Mimo młodego wieku Avicii został już dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy - za utwór "Sunshine", tworzony we współpracy z Davidem Guettą oraz za solowy singel "Levels", wydany w 2013 roku.