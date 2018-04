Avicii nie żyje. DJ miał 28 lat

W wieku 28 lat niespodziewanie zmarł Avicii - jedna z największych gwiazd muzyki klubowej ostatnich lat.

Avicii miał 28 lat /Christopher Polk /Getty Images

Tim Bergling zmarł w Maskacie, stolicy Omanu. Na razie nie ma informacji o przyczynach i okolicznościach jego śmierci. Wiadomo tylko, że jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym.



"Rodzina jest wstrząśnięta i prosi wszystkich o uszanowanie ich potrzeby prywatności w tym trudnym czasie. Dalsze oświadczenia nie zostaną wydane" - czytamy w krótkim komunikacie.

Avicii był znany m.in. dzięki takim utworom jak "Hey Brother", "Waiting For Love", "Wake Me Up". Ten ostatni klip został odtworzony ponad 1,4 miliarda razy.

Szwedzki DJ i producent w 2016 r. zdecydował, że kończy z występami na żywo z przyczyn zdrowotnych. Jednocześnie zaznaczył, że nie zrywa całkowicie z muzyką, ale nieprędko wróci na scenę.



Od kilku lat miał poważne problemy ze zdrowiem, w tym m.in. z trzustką (spowodowane nadużywaniem alkoholu). W 2014 r. przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego.

We wtorek 17 kwietnia zamieścił ostatni wpis na Twitterze, gdzie obserwowało go prawie 2 mln fanów. Podziękował wówczas za nominację do nagród Billboardu w kategorii najlepszy album dance/muzyka elektroniczna.



Tim Bergling, bo tak naprawdę nazywał się Avicii, swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2007 roku, gdy jako osiemnastolatek po raz pierwszy stanął za profesjonalną konsolą.

Drzwi do największych klubów Europy otworzył mu jednak wydany w 2010 roku singel "Seek Bromance", który zdobył listy przebojów m.in. w Belgii, Holandii, ojczystej Szwecji, a także, jako wersja z wokalem, w Wielkiej Brytanii. Od tego momentu kariera DJ-a nabrała rozpędu, a jego utwory regularnie zaczęły trafiać na wysokie miejsca rankingów muzycznych na całym świecie.

W 2015 roku Avicii (z sumą 19 mln dolarów zarobionych w ciągu roku) trafił na szóste miejsce zestawienia najlepiej zarabiających DJ-ów na świecie przygotowane przez magazyn "Forbes".

Mimo młodego wieku Avicii został już dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy - za utwór "Sunshine", tworzony we współpracy z Davidem Guettą oraz za solowy singel "Levels", wydany w 2013 roku.

W tym samym okresie Avicii wraz z Bennym Andersonem oraz Bjornem Ulvaeusem z popularnego szwedzkiego zespołu ABBA stworzył także oficjalny hymn Konkursu Piosenki Eurowizji, zatytułowany "We Write a Story". Szwed ma na swoim koncie również statuetki: American Music Awards, Billboard Music Awards, Echo Awards, iHeartRadio Music Awards, International Dance Music Awards, MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards oraz World Music Awards.

Avicii w lipcu 2016 roku wystąpił na Stadionie Energa Gdańsk.

