Avatarium w studiu

Szwedzka formacja Avatarium przygotowuje nowy album.

Avatarium po raz trzeci /fot. Steff Granström /

Doommetalowa grupa ze Sztokholmu przebywa aktualnie w studiu Gröndahl, gdzie trwają prace nad trzecią płytą.

"W Avatarium chodzi o przesuwanie granic i odkrywanie nowych obszarów. Nie koncentrujemy się na aspektach technicznych, skupiamy się za to na krajobrazach i kolorach. Najróżniejsze emocje, takie jak gniew, rozpacz, smutek, współczucie i nadzieje, wszystkie one znajdują swe miejsce w naszej muzyce" - o nastroju towarzyszącym pracom w studiu powiedział Marcus Jidell, gitarzysta Avatarium.

Przypomnijmy, że skład Avatarium współtworzą Jennie-Ann Smith (wokal), Lars Sköld (perkusja; także w Tiamat), Carl Westholm (klawisze) oraz Leif Edling (bas; Candlemass, The Doomsday Kingdom).

Następca doskonale przyjętego albumu "The Girl With The Raven Mask" (2015 r.) ujrzy światło dzienne wiosną z nalepką niemieckiej wytwórni Nuclear Blast.

Zobacz teledysk "Pearls And Coffins" Avatarium: