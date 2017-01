Audioslave po 11 latach. Mają dość Donalda Trumpa

W piątek (20 stycznia) w dniu inauguracji prezydenta Donalda Trumpa, w Los Angeles odbędzie się specjalny koncert jego przeciwników.

Tom Morello jasno wyraża się o Donaldzie Trumpie

Imprezie pod szyldem "Prophets of Rage and Friends Anti-Inaugural Ball" patronuje supergrupa Prophets of Rage. Wystąpią także m.in. Jack Black, Vic Mensa i Jackson Browne.



W skład Prophets of Rage wchodzą znani z Rage Against the Machine Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja), Chuck D z Public Enemy oraz DJ Lord i B-Real z Cypress Hill.

Na scenie w Teragram Ballroom w Los Angeles ma się pojawić również Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden. Cornell wraz z Morello, Commerfordem i Wilkiem tworzył też zespół Audioslave. Będzie to ich pierwszy wspólny występ po 11 latach.

Działająca w latach 2001-07 grupa ma w dorobku studyjne płyty "Audioslave", "Out Of Exile" i "Revelations", a także DVD "Live In Cuba", będące zapisem historycznego występu w Hawanie.

"The Anti-Inaugural Ball to święto oporu. Oporu przeciwko rasizmowi. Oporu przeciwko seksizmowi. Oporu przeciwko homofobii. Oporu przeciwko nękaniu. Oporu przeciwko niszczeniu środowiska. Oporu przeciwko faszyzmowi. Oporu przeciwko Donaldowi Trumpowi" - przekazuje ideę koncertu Tom Morello, znany ze swoich mocno lewicujących przekonań.

Gitarzysta Audioslave opowiada o stworzeniu "stref wolnych od Trumpa" w "naszych domach, naszych szkołach, naszych miejscach pracy, naszych scenach". Wzywa też do obrony "naszych praw, naszego kraju, naszej planety".

Przypomnijmy, że 20 stycznia Donald Trump zostanie oficjalnie zaprzysiężony jako 45. prezydent USA.