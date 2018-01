At The Gates po nagraniach

"To Drink From The Night Itself" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty Szwedów z At The Gates.

At The Gates w nowym składzie - Jonas Stålhammar drugi od prawej /Oficjalna strona zespołu

Szósty album pionierów melodyjnego death metalu jest właśnie poddawany masteringowi.



Następcę powrotnego albumu "At War With Reality" z 2014 roku wyprodukował brytyjski fachowiec Russ Russell (m.in. Napalm Death, The Haunted, Dimmu Borgir) w studiu Parlour.



Wokale zarejestrowano w rodzimym Goeteborgu pod okiem Pera Stålberga. "Cały proces nagraniowy odbył się bezproblemowo, a pod względem twórczym był bardzo satysfakcjonujący. Album brzmi drapieżnie i nikczemnie" - zapewnił Tomas Lindberg, wokalista At The Gates.



Dodajmy, że w nagraniach wziął też udział nowy gitarzysta At The Gates Jonas Stålhammar (Bombs Of Hades, God Macabre, The Lurking Fear, eks-The Crown), który w 2017 roku zastąpił na tej pozycji Andersa Björlera.



Płyta "To Drink From The Night Itself" trafi na rynek 18 maja nakładem Century Media Records.



Z ostatnią jak dotąd odsłoną raportu ze studia At The Gates możecie się zapoznać poniżej: