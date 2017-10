Artur Rojek śpiewa po hiszpańsku ("Cucurrucucu Paloma")

Zapowiedzią płyty "Artur Rojek koncert w NOSPR" jest teledysk do nowej wersji meksykańskiego przeboju "Cucurrucucu Paloma".

Artur Rojek prezentuje nowy teledysk /Fot. Piotr Żagiel / East News

3 listopada do sprzedaży trafi koncertowy album Artura Rojka, który został zarejestrowany w NOSPR w Katowicach w listopadzie 2015 r.

Wokaliście na scenie towarzyszył jego zespół oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.

"Dwa wielkie francuskie hity lat 70. 'Et Si Tu N'Existe Pas', 'L'ete Indien' i jeden hiszpański w wykonaniu Julio Iglesiasa to piosenki z mojego dzieciństwa. Do teraz przenika mnie specyficzne uczucie, kiedy je słyszę. Przypominam sobie wakacje nad morzem, muzykę z dancingów słyszaną zza szyb hoteli podczas wieczornych spacerów po deptaku i lodowaty Bałtyk..." - opowiada Artur Rojek.



Meksykański szlagier "Cucurrucucu Paloma" przypomniał mu film "Porozmawiaj z nią" Pedro Almódovara, gdzie pojawia się w wersji brazylijskiego piosenkarza Caetana Velosa.

"Tu brzmi zupełnie inaczej. Jest bardziej subtelna, minimalna i trudniejsza rytmicznie, ale to chyba najpiękniejsza wersja jaka istnieje. Oglądaliśmy to z Bartkiem Dziedzicem często w przerwach podczas nagrywania albumu 'Składam się z ciągłych powtórzeń'. Tuż przed ostatnią trasą promującą mój debiut solowy padł pomysł, żeby zrobić z tego cover. Zdarzyło mi się to dwa, może trzy razy, że na rzucone hasło: 'a może zrobimy (tutaj pada tytuł piosenki)?' odpowiedzieć od razu TAK. Tak było z 'Don't Answer Me' Alan Parsons Project (Lenny Valentino), 'Et Si Tu N’Existe Pas' (Myslovitz) i 'Cuccuruccu Paloma' (solo)" - dodaje Rojek.