Ariana Grande: Tęskniłam za wami (nowy singel w piątek)

W piątek 20 kwietnia premierę będzie miał nowy utwór Ariany Grande. Informację potwierdził menedżer amerykańskiej wokalistki.

Ariana Grande podbije listy przebojów nowym singlem? /FaceToFace / Reporter

Od zamachu w Manchesterze, gdzie po koncercie Ariany Grande zginęły 22 osoby, a 119 zostało rannych, amerykańska wokalista wraca z nową muzyką.

Ariana Grande, wracając po przerwie do mediów społecznościowych, opublikowała na Twitterze kilka postów.

Jednym z nich było zdanie "Tęskniłam za wami". Ale na profilach pojawiło się też zdanie: "No Tears Left To Cry" oraz data 4.20, co prawdopodobnie jest tytułem nowej piosenki Ariany oraz datą jej premiery.

Informacje te potwierdził menedżer wokalistki, Scooter Braun. "Nowy singel Ariany Grande w piątek. Oczekiwanie dobiega końca" - napisał Braun na Twitterze.

Poprzedni album Grande to płyta "Dangerous Woman", która ukazała się w 2016 roku.