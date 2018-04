Ariana Grande powraca we łzach ("No Tears Left To Cry")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "No Tears Left To Cry" będący powrotnym singlem Ariany Grande.

Ariana Grande zaprezentowała nowy teledysk /Chip Somodevilla /Getty Images

Od zamachu w Manchesterze w majuu 2017 r., gdzie po koncercie Ariany Grande zginęły 22 osoby, a 119 zostało rannych, amerykańska wokalista wraca z nową muzyką.

Reklama

Grande, wracając po przerwie do mediów społecznościowych, opublikowała na Twitterze kilka postów.

Jednym z nich było zdanie "Tęskniłam za wami". Ale na profilach pojawiło się też zdanie: "No Tears Left To Cry" oraz data 4.20.

Tego dnia do sieci trafił teledysk do singla "No Tears Left To Cry", w którym śpiewa o bólu, z którym mierzyła się po zamachu, i o tym, jak mocno starała się, by ta tragedia jej nie złamała.

W teledysku możemy zobaczyć inne odniesienie do miejsca zamachu - w końcowych ujęciach pojawia się pszczoła, owad, który jest symbolem Manchesteru.

Wideo Ariana Grande na koncercie One Love Manchester (Associated Press/x-news)

Za reżyserię teledysku odpowiada Dave Meyers, który ma na koncie setki wielokrotnie nagradzanych klipów dla takich gwiazd, jak m.in. Katy Perry, Kendrick Lamar, Pink, Missy Elliott, Maroon 5, Justin Timberlake, Camila Cabello, Kelly Clarkson, Janet Jackson, Bebe Rexha, Rihanna, Justin Bieber czy Britney Spears.



Z Grande pracował już przy teledysku "Beauty and the Beast", jej duetu z Johnem Legendem.

Clip Ariana Grande No Tears Left To Cry

Sprawdź tekst "No Tears Left To Cry" w serwisie Teksciory.pl!

Poprzedni album Grande to płyta "Dangerous Woman", która ukazała się w 2016 roku.

Clip Ariana Grande Dangerous Woman (A Cappella)

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Dangerous Woman" w serwisie Teksciory.pl!