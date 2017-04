Ariana Grande i Mac Miller razem na scenie

Mac Miller był gościem Ariany Grande podczas jej koncertu w Inglewood, w Kalifornii. Raper (prywatnie chłopak Grande) wykonał z wokalistką utwór "The Way".

Ariana Grande zaskoczyła swoich fanów /Handout /Getty Images

"The Way" to utwór z debiutanckiej płyty Ariany Grande "Yours Truly" z 2013 roku. Gościnnie w piosence pojawił się Mac Miller.

W sierpniu zeszłego roku para potwierdziła plotki na temat ich związku, a w grudniu światło dzienne ujrzał teledysk do ich kolejnego wspólnego numeru, czyli piosenki "My Favorite Part". Jest to trzeci singel z czwartej płyty amerykańskiego rapera zatytułowanej "The Divine Feminine".

W piątek (31 marca) Grande zrobiła swoim fanom niespodziankę na koncercie w Inglewood, w Kalifornii. Wokalistka na scenę zaprosiła swojego chłopaka, który razem z nią wykonał utwór "The Way".

Para swój wspólny występ zwieńczyła pocałunkiem, co wywołało spory entuzjazm i owację publiczności.

Przypomnijmy, że zarówno Ariana Grande, jak i Mac Miller dadzą w tym roku koncerty w Polsce. Grande wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie (31 maja oraz 1 czerwca), a amerykański raper zaprezentuje się 30 czerwca podczas tegorocznej edycji gdyńskiego Open'er Festivalu.