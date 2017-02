Ariana Grande i Future w klipie "Everyday"

Ariana Grande zaprezentowała teledysku do utworu "Everyday". Jest to czwarty singel z jej albumu "Dangerous Woman".

Ariana Grande wkrótce odwiedzi Polskę /Dave Kotinsky / Getty Images

Utwór Ariany Grande "Everyday" z gościnnym udziałem Future'a to czwarty singel promujący jej wydaną w maju ubiegłego roku płytę "Dangerous Woman".

Do sieci trafił teledysk do piosenki, za którego reżyserię odpowiada Chris Marrs Piliero.

Poprzednimi utworami promującymi trzecią studyjną płytę Ariany Grande były tytułowy "Dangerous Woman", "Into You" oraz nagrany w duecie z Nicki Minaj "Side to Side".

Wydawnictwo "Dangerous Woman" osiągnęło w Polsce status platynowej płyty, natomiast prestiżowy magazyn "Rolling Stone" umieścił je wśród 20 najlepszych popowych albumów minionego roku.

Przypomnijmy, że Ariana Grande wystąpi w tym roku na dwóch koncertach w Łodzi. Zagra 31 maja oraz 1 czerwca.

Zobacz teledysk "Everyday":