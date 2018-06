Ariana Grande cierpi na zespół stresu pourazowego

"Trudno o tym mówić, ponieważ tak wiele osób doznało tak dotkliwej, ogromnej straty" - powiedziała Ariana Grande na temat ataku terrorystycznego, do którego doszło po jej koncercie w maju w 2017 roku. Amerykańska wokalistka ujawniła, że cierpi na zespół stresu pourazowego.

Do tragicznych wydarzeń doszło 22 maja ubiegłego roku po występie Ariany Grande w Manchesterze. W samobójczym zamachu śmierć poniosło 22 uczestników koncertu, a 119 zostało rannych.

Grande dotąd unikała rozmów na temat ataku. Podczas niedawnej wizyty w popularnym programie Jimmy'ego Fallona, prowadzący delikatnie poruszył temat.

"Chciałem tylko podziękować za przybycie, za bycie silną i zabawną, za pokazanie się i powrót do Manchesteru, żeby zebrać pieniądze dla ofiar. Myślę, że to niesamowite. Uważam, że jesteś taka silna i taka fajna" - zwrócił się Fallon do wokalistki, na co ta, ze łzami w oczach, podziękowała tylko.

