Archiwalny wywiad z Arianą Grande podbija sieć

Fragment starego wywiadu z obsadą serialu "Victoria znaczy zwycięstwo", w którym karierę zaczynała m.in. Ariana Grande, rozbawił w ostatnich dniach internautów. Wszystko za sprawą Victorii Justice, która ewidentnie nie była zachwycona komplementami pod adresem Ariany.

Ariana Grande w latach 2010 - 2013 grała w serialu "Victoria znaczy zwycięstwo" /Frazer Harrison /Getty Images

Ariana Grande, to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Na koncie ma trzy płyty, kilkadziesiąt singli, nagrody MTV EMA, MTV VMA, a także cztery nominacje do Grammy. W 2016 roku znalazła się w setce najbardziej wpływowych ludzi na świecie.



Grande, zanim zaczęła odnosić sukcesy w branży muzycznej, w 2009 roku trafiła do obsady serialu stacji Nickelodeon "Victoria znaczy zwycięstwo" (ang. "Victorious"), gdzie wcieliła się w rolę Cat Valentine.



Wokalistka nie była jednak główną bohaterką serii. Cała fabuła toczyła się wokół serialowej Tori Vegi, którą grała Victoria Justice. Ponadto występowały w nim Daniella Monet, Leon Thomas III, Matt Bennett, Elizabeth Gillies i Avan Jogia.

Reklama

W kwietniu do sieci trafił nieco zakurzone urywki wywiadu z obsadą "Victorious", w trakcie którego Gillies chwali Grande, że potrafi "zaśpiewać wszystko" i ma niesamowity głos. Na takie komplementy niezbyt dobrze reaguje Justice, która zazdrośnie stwierdziła: "myślę, że wszyscy potrafimy śpiewać".



Archiwalne wypowiedzi obsady serialu szybko zaczęły rozprzestrzeniać się po sieci. Wrzucony na Twittera post z wywiadem polubiono ponad 125 tys. razy i podano dalej ponad 62 tys. razy.

Krótko potem inni fani Grande znaleźli kolejną wypowiedź z Victorią Justice, która ponownie twierdzi, że wszyscy grający w serialu "Victoria znaczy zwycięstwo" potrafią tańczyć i śpiewać. Inni członkowie obsady jednoznacznie wskazali, że najbardziej utalentowana wokalnie w obsadzie jest Ariana Grande.



Nie trzeba było długo czekać, aż fragment wywiadu stanie się memem. Oto kilka przykładów jego wykorzystania:



Fani Grande są przekonani, że mem wkrótce rozejdzie się jeszcze bardziej po sieci. Już teraz problemy ma natomiast sama Victoria Justice, której każda wypowiedź na Twitterze natychmiast staje się obiektem żartów.