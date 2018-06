Arash i Pitbull dla kibiców ("Goalie Goalie")

Poniżej możecie zobaczyć piłkarski teledysk "Goalie Goalie" nagrany przez Arasha, Pitbulla, Nyushę i Blanco.

Klip "Goalie Goalie" został opublikowany 14 czerwca, w dniu oficjalnego rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

W nagraniu siły połączyli irańsko-szwedzki wokalista i autor tekstów Arash, mający kubańskie korzenie amerykański raper Pitbull, rosyjska gwiazda Nyusha i pochodzący z USA producent Blanco.



Teledysk wyreżyserował i zmontował Fred Khoshtinat. W klipie odtworzono historyczne miejsca i charakterystyczne budowle świata, które zmontowano ze zdjęciami z koncertów i trików futbolowych.

"Moimi największymi pasjami w życiu są piłka nożna i muzyka. Zawsze wierzyłem że jeśli z muzyką mi nie wyjdzie, zawsze mogę odnieść sukces w piłce nożnej. FIFA World Cup jest największym wydarzeniem w świecie, które jednoczy ludzi ze wszystkich kontynentów. Tegoroczny turniej w Rosji jest niesamowitym doświadczeniem. Chciałbym rozsiać jak najwięcej pozytywnej energii, więc nagrałem piosenkę 'Goalie Goalie'. Jestem niezwykle zaszczycony i podekscytowany że mogłem w tym roku wystąpić i wspierać mundial" - opowiada Arash.

W podobnym stylu wypowiada się Nyusha:

"Muzyka nie ma granic. Nieważne jaki język, gatunek, rytm, ona zawsze znajdzie swoją drogę do serca każdego z nas. Naszą piosenką chcemy stworzyć specjalny, wyjątkowy nastrój dla fanów futbolu z całego świata. Muzyka powinna jednoczyć nas niezależnie od naszego pochodzenia, czy koloru skóry. Mam nadzieję, że nasza współpraca z Pitbullem, Arashem i Blanco stanie się prawdziwym hymnem łączącym różne kraje i ludzi. Także dla mnie ważne jest, żeby pokazać ludziom na całym świecie, że Rosjanie są bardzo gościnni i towarzyscy" - podkreśla wokalistka.

Rosja w meczu otwarcia pokonała Arabię Saudyjską 5:0. Z kolei Szwecja w poniedziałek (18 czerwca) rozpoczyna rywalizację z Koreą Południową (godz. 14).

Oficjalnym hymnem mistrzostw jest piosenka "Live It Up" w wykonaniu Nicky Jama, Willa Smitha i Ery Istrefi.

Clip