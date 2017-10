Anvil: Nowa płyta "Pounding The Pavement"

Niestrudzeni Kanadyjczycy z Anvil szykują na początek 2018 roku nowy album.

Anvil po nagraniach /Oficjalna strona zespołu

Płytę "Pounding The Pavement" nagrano w studiu Soundlodge w Rhauderfehn w północno-zachodnich Niemczech pod okiem producenta Jörga Ukena.



"Pierwiastki wcześniejszych nagrań przenikają do nowych, zawsze jednak z naciskiem na rozwój charakterystycznego brzmienia Anvil" - powiedział Steve "Lips" Kudlow, grający na gitarze wokalista zespołu.



"Mam wrażenie, że nic nie odzwierciedla lepiej naszej pracy przez ostatnie 40 lat niż właśnie 'Pounding The Pavement'. Od czterech dekad staramy się zarabiać tyle, by przetrwać i móc nadal tworzyć muzykę" - dodał frontman Anvil.



"Pounding The Pavement" będzie mieć swą premierę 19 stycznia 2018 roku nakładem niemieckiej wytwórni SPV / Steamhammer.



Materiał ukaże się w wersji digipack (z bonusem "Don’t Tell Me" i plakatem), w dwupłytowej edycji winylowej oraz drogą elektroniczną.



"Anvil Is Anvil", poprzednia płyta Kanadyjczyków, trafiła na rynek pod koniec lutego 2016 roku. Utworu "Die For A Lie" z tego albumu możecie posłuchać poniżej:

Oto program albumu "Pounding The Pavement":



1. "Bitch In The Box"

2. "Ego"

3. "Doing What I Want"

4. "Smash Your Face"

5. "Pounding The Pavement"

6. "Rock That Shit"

7. "Let It Go"

8. "Nanook Of The North"

9. "Black Smoke"

10. "World Of Tomorrow"

11. "Warming Up".