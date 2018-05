Antek Smykiewicz i Ola Ciupa razem (teledysk "Wspólny czas")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk Antka Smykiewicza. "Wspólny czas" wokalista spędza z modelką Olą Ciupą, Słowianką od Donatana.

Antek Smykiewicz i Ola Ciupa wystąpili w teledysku "Wspólny czas" /Universal Music Polska

Kariera Antka Smykiewicza rozkręciła się na dobre dzięki programowi "The Voice of Poland". W pierwszej edycji do swojej drużyny zaprosił go Andrzej Piaseczny, a uczestnik dotarł do finału, przegrywając jedynie z Damianem Ukeje.

Clip Antek Smykiewicz Pomimo burz

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Pomimo burz" w serwisie Teksciory.pl

Po programie wokalista podpisał profesjonalny kontrakt, a w 2016 roku ukazała się jego debiutancka płyta "Nasz film" z przebojami "Pomimo burz" (ponad 64 mln odsłon) i Limit szans".

Obecnie piosenkarz pracuje nad drugą płytą, jednak prace w studiu musiał dzielić z rywalizacją na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami" (w programie Polsatu występował z Agnieszką Kaczorowską - ostatecznie zajęli ostatnie 11. miejsce).

Nowy singel "Wspólny czas" opowiada o tym, że zawsze warto zawalczyć o prawdziwe uczucie i wierzyć, że wszystko dobrze się skończy.

W klipie w reżyserii Piotra Smoleńskiego (pracował z m.in. Donatanem) gościnnie wystąpiła Ola Ciupa.

Clip Antek Smykiewicz Wspólny czas

Sprawdź tekst utworu "Wspólny czas" w serwisie Teksciory.pl

Na drugiej płycie Smykiewicza znajdzie się 10 piosenek, w tym duet z popularną wokalistką.